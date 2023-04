Albenga, la “Fionda di Legno” si svolgerà il 28 maggio: svelati i primi indizi sul premiato

Albenga. “E Fionda sia”. L’appuntamento è stato fissato per domenica 28 maggio, alle 18, al teatro Ambra di Albenga. I Fieui di caruggi hanno sciolto ogni riserva, annunciando la data del Premio e lo hanno fatto dopo qualche esitazione, che ha fatto pensare a un anno di pausa, e a qualche problema legato alla disponibilità del Teatro, occupato nelle date tradizionalmente legate alla Fionda.

Ma ora il dado è stato tratto, con l’avvallo e la benedizione di Antonio Ricci, “capo” indiscusso dei sempreverdi monelli ingauni: “Siamo legatissimi a lui, – confessano i Fieui, – e quando ci ha detto che siamo ancora troppo ‘giovani’ per smettere, ci siamo subito messi in moto. Eccoci pronti per una nuova avventura”.

