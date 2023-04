Ansaldo Energia, il nuovo ad Fabbri incontra l’Rsu: la nota della Fiom

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota della Fiom dopo l’incontro dell’Rsu con il nuovo ad Fabrizio Fabbri.

“Si è tenuta questa mattina la presentazione del nuovo A.D. Fabrizio Fabbri all’RSU di Ansaldo Energia. Come Fiom, dopo avergli dato il benvenuto in Azienda, abbiamo sottolineato l’importanza della presa d’ordini necessari per far ripartire l’Azienda dopo aver finalmente conquistato la tanto attesa ricapitalizzazione. Ansaldo Energia adesso deve tornare ad investire nei tre pilastri che sorreggono l’Azienda: Ingegneria, Produzione e Service”.

