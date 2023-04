Arcola dice addio a Nilla Chiappini, anima dell’Avis e fondatrice della Croce Verde

Si è spenta nelle scorse ore Nilla Chiappini, figura conosciutissima della comunità arcolana di cui è stata un punto di riferimento per decenni. Prima da volontaria e poi da dirigente, è stata una figura centrale nella storia dell’Avis locale, che fino agli anni Settanta ha coordinato ed offerto il servizio di soccorso in emergenza con la propria ambulanza al fianco della classifica attività di donazione nel sangue. Fu tra i rifondatori poi della Croce Verde, tuttora all’opera sul territorio.

“Con profonda tristezza apprendiamo della perdita della nostra cara amica Nilla Chiappini – la ricorda l’Avis Comunale Arcola -. Persona squisita, umile e con un gran cuore. É stata donatrice di sangue e dirigente. Amava dialogare con i giovani, amava ascoltare le nuove generazioni e confrontare scherzosamente il suo trascorso di vita con noi. Amava donare il suo tempo, amava intrattenere i nostri donatori mentre offriva loro la colazione e, soprattutto, ringraziarli ad uno ad uno dopo ogni gesto d’amore compiuto, incoraggiandoli sempre a non fermarsi mai. Lei ci credeva nella donazione. A noi tutti ha trasmesso in maniera semplice il grande valore di questo atto di generosità verso il prossimo. Per questo e per tanto altro ti ringraziamo Nilla! Buon viaggio”.

