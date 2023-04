Calcio/ Genoa – Perugia, promozione Distinti fino a Pasquetta

Dal Genoa CFC

Pronti a riempire lo stadio. E consolidare la leadership della media spettatori che i tifosi del Genoa e, di riflesso, il club, detengono dopo 31 giornate di campionato. Mercoledì 5 aprile, alle ore 10, inizia la prevendita per la partita con il Perugia, terzultima interna nella regular-season. Il match è sabato 15 aprile al “Ferraris” (ore 14). Il club ha attivato una specifica promo pasquale sui biglietti Distinti, valida fino al giorno (il 10) di Pasquetta compreso. La tariffa intera per questo settore rimarrà infatti bloccata a 30€ come prezzo base e, per gli Under 16, a 15€. Da martedì 11 aprile scatteranno le tariffe standard (40€ e 20€) per questa fascia di tagliandi.

