Calcio/ Sestri Levante, a Gozzano primo match ball per la Lega Pro

Sale l’attesa a Sestri Levante per l’ormai ritorno in Lega Pro dopo tantissimi anni. Domani la formazione allenata da mister Enrico Barilari giocherà alle 15 a Gozzano e potrebbe coronare il suo sogno soltanto in due casi: la Sanremese perde e il Sestri Levante pareggia o vince; la Sanremese pareggia e il Sestri vince.

Nel caso vincessero entrambe per i Corsari la possibilità di salire di categoria potrebbe concretizzarsi nel recupero contro il Ligorna martedì alle 18 altrimenti domenica 16 aprile ore 15 al Sivori contro Stresa.

