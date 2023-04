Carcare, al via il nuovo corso di caffetteria di Valbormida Formazione

Carcare. È iniziato il corso gratuito di Caffetteria di Valbormida Formazione, destinato a giovani disoccupati/inoccupati, under 35, residenti in Liguria. Un’ opportunità importante, progettata in risposta all’avviso Pubblico Match Point 2 e finanziato dal programma Regionale FSE+ 2021-2027 di Regione Liguria.

Il corso prevede 125 ore di formazione d’aula e laboratorio pratico presso il Ristorante didattico di Valbormida Formazione e 125 ore di stage in azienda. “È un’occasione formativa di grande valore per diverse ragioni: da una parte i giovani partecipanti avranno la possibilità di acquisire le competenze tecnico manuali e quelle trasversali che caratterizzano questo mestiere, dall’altra si offre concretamente alle aziende la possibilità di conoscere e affinare sul campo i giovani formati” afferma Alberto Isetta, Direttore di Valbormida Formazione.

