Comunali 2023, ecco i nomi della lista “SiAmo Sassello” con Marco Dabove sindaco

Sassello. Pochi giorni dopo l‘ufficialità della candidatura di Marco Dabove a sindaco di Sassello per le comunali 2023, vengono svelati i nomi di “SiAmo Sassello“. “Alla base di questa lista ci sono innanzitutto onestà, trasparenza e amore verso il proprio paese” afferma Dabove.

“Queste sono le condizioni necessarie per amministrare un Comune – prosegue -. Onestà, perché chi si assume la responsabilità di amministrare deve farlo in maniera corretta, senza favoritismi, nel rispetto delle regole (da applicare con buonsenso) che tutelano tutti (e non solo i ‘furbi’). Nessuno di noi ha poi interessi personali da difendere. Trasparenza, perché l’amministrazione di un Comune deve essere aperta a tutti, anche perché la voce di tutti deve essere ascoltata per poter prendere decisioni consapevoli e oneste. Amore per il proprio paese, perché è l’elemento fondamentale per difenderlo da indebite intromissioni e per renderlo sempre più bello”.

