Contestati aumenti “monstre” allo staff di Peracchini. I sindacati: “Sono nomine speciali, fuori dalla contrattazione decentrata”

“Così, come già detto durante la discussione del bilancio in consiglio comunale, mentre vengono stangati gli spezzini con l’addizionale Irpef e i lavoratori anche comunali, come pure il sottoscritto bancario, quando riceviamo un aumento in busta paga, si tratta sempre di poche decine di Euro lordi che non riescono a coprire minimamente la svalutazione, a Luglio dell’anno scorso, Peracchini ha deciso di aumentare premi, facendo fare salti mortali di categoria ai fedelissimi del suo staff personale. Ecco perché ho chiesto questa commissione e l’audizione dei sindacati”. Fabio Cenerini porta in commissione controllo e garanzia il tema già toccato durante la discussione del bilancio previsionale del Comune della Spezia di qualche settimana fa. Come in quella occasione, Cenerini fa la cronistoria, dati alla mano: “Il 12 luglio 2017 con delibera di giunta N. 244, viene costituito lo staff, un Capo di Gabinetto, categoria D3 e un Portavoce, categoria D1. Già l’anno dopo c’è una prima evoluzione a carico degli spezzini, con delibera di giunta N. 502 del 17/12/2018, non si sa bene in base a cosa, viene alzato il premio mensile a 990,00 Euro al Capo di Gabinetto, a 610 alla Portavoce e a 475 all’unità di supporto, che successivamente verrà denominato vice-capo di Gabinetto e che era stato istituito con delibera di giunta N. 256 del 27/07/2017, insieme ai premi poi successivamente aumentati. Il piatto forte con la delibera già citata del Luglio scorso, mentre Peracchini si prepara a stangare gli spezzini, copre di ulteriori soldi i suoi fedelissimi dello staff! In due modi, aumentando il premio, 1.000 Euro mensili per tutti, evviva! Tranne l’unità di supporto che rimane con 475 Euro mensili di premio, ma questa volta si supera coi livelli. Avete mai visto lavoratori scalare cinque categorie retributive in un solo colpo? Per lo staff personale si può e si tratta di altre centinaia di Euro al mese! Così il Capo di Gabinetto, passa da D3 a D7, la Portavoce, passa da D1 a D6, il vice-capo di Gabinetto da C1 a D3. La Portavoce porta a casa un aumento complessivo di Euro 1.025 Lordi (la più gratificata!) così composti +635 circa aumento di livelli +390 aumento premio. Chissà cosa ne pensano i lavoratori del comune e chiedo per questo un parere ai sindacati”. Presenti nella commissione presieduta da Piera Sommovigo, Fabio Cidale, che chiarisce in sintesi la questione dal punto di vista prettamente sindacale: “La collocazione di cui si parla – spiega il delegato della Cisl – non rientra nei termini della contrattazione sindacale decentrata: si tratta di una nomina speciale normata e quel riferimento cambiato riguarda solo la corresponsione economica”. In sostanza Daniele Lombardo, in rappresentanza della Cgil, confermerà poco dopo le parole del collega: “La ratio? Potrebbe essere che dalla maturazione dei cinque anni di esperienza si riconosca un’elevazione economica. Non c’è nemmeno correlazione tra l’attribuzione della categoria di un dipendente e dello staff. Questo tipo di aumenti all’interno della pubblica amministrazione, non sono previsti, di certo, in questi termini. Si tratta di somme che rientrano nelle spese del personale ma in un capitolo diverso rispetto a quello del personale dell’ente: da una parte ci sono i contratti a tempo determinato e dall’altra quelli a tempo indeterminato. Quelle nomine non rientrano nell’ambito della contrattazione decentrata, sono due cassetti differenti. E se l’aumento è il premio hanno questi numeri, capisco l’argomento morale che ovviamente non ci compete. Ricordo infine che queste persone sono lavoratori come altri e quindi come altri vengono da noi tutelati”, ha aggiunto Cidale.

