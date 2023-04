Gli edili bloccano Genova per un giorno: “In piazza 700 mezzi, siamo pronti ad altre proteste”

Genova. “Altre proteste? Speriamo di no, ma siamo pronti a farne altre“. Con queste parole Carlo De Romedis, uno degli organizzatori del gruppo Basta crediti incagliati, chiude la seconda giornata di protesta degli edili a Genova, quella più impattante dal punto di vista dei numeri e dei disagi arrecati alla cittadinanza. Circa 700 i mezzi scesi in strada, secondo le stime del direttivo, e complessivamente 2mila persone in piazza per ribadire il concetto: “Non vogliamo fallire”.

La protesta è iniziata all’alba con un triplice corteo che si è snodato da tre punti diversi della città: uno da Sestri Ponente, un altro da lungomare Canepa con passaggio sulla Sopraelevata e un altro ancora da corso Europa. Tutti confluiti alla rotatoria della Foce per poi salire in piazza Corvetto e mantenere un presidio fino al primo pomeriggio. Il blocco era stato sciolto, ma poi un nuovo corteo ha preso vita per le strade del centro alla notizia che il presidente ligure Giovanni Toti avrebbe incontrato una delegazione delle imprese. Conseguenze pesanti per la viabilità, complice l’esplosione di un tubo del teleriscaldamento che ha costretto a chiudere lungomare Canepa in direzione Ponente.

