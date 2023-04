“Il Calp non è un’associazione per delinquere”, archiviata la maxi inchiesta contro 8 attivisti

Genova. Imbrattamenti con vernice, accensioni di fumogeni, razzi di segnalazione sparati in cielo, sedi di estrema destra sigillate con l’attak, post su facebook dai toni spesso minacciosi: moltissimi episodi e altrettanti reati di poco conto contestati (di cui diversi archiviati), ma il Collettivo autonomo dei lavoratori portuali non è un’associazione per delinquere. Lo ha stabilito il gip di Genova Claudio Siclari dopo la richiesta di archiviazione chiesta dal titolare della maxi inchiesta Marco Zocco.

L’indagine, che coinvolgeva 8 persone, era nata sulla base di un’annotazione della Digos che aveva messo insieme numerosi episodi di danneggiamenti avvenuti nel corso di manifestazioni antifasciste, diversi blitz antimilitaristi contro le navi della compagnia saudita Bahri nonché la ‘spedizione’ dei genovesi del Calp a bordo di un furgone in direzione Castiglion Fibocchi, dove risiedevano i due giovani aretini condannati in via definitiva per la morte di Martina Rossi, figlia di Bruno Rossi, storico sindacalista e simpatizzante dello stesso Calp.

