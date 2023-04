Iniziati i lavori a Carlo Alberto, la lettera: “E’ iniziato il sacco dell’isola”

“Con l’arrivo della gru in Palmaria è iniziato in concreto il grande assalto all’Isola, quello che cambierà definitivamente il suo volto ma ancora di più il modo di frequentarla…

Via dunque ai lavori per la costruzione dello stabilimento al Carlo Alberto, alle spalle di quelle rocce bianche e nere in cui gli amanti dell’isola sono soliti incontrarsi d’estate, tra una pozza di scogliera e l’altra, fruitori ormai abili a scendere in mare da quegli scogli impervi…

Qualcuno ha valutato che quel ben di Dio, quella vista di Porto Venere da oltre lo stretto, quel mare strepitoso, fossero troppo per dei comuni mortali che al massimo lasciano sull’isola i soldi del traghetto e quelli di un caffè e una “biretta” al Secco…

Ma il problema ovviamente non è l’in-prenditore (quei Paletti proprietari del Grand Hotel che si sono aggiudicati anche la ex scuola, sede dell’ostello chiuso per lasciar posto a qualche suite di lusso che si affaccerà sul più bel panorama di Porto Venere – anche lì troppo lusso per quei bambini che utilizzarono l’edificio come scuola elementare…; quei Paletti che ora potranno offrire ai propri facoltosi clienti anche una strepitosa location del loro nuovo stabilimento: per cui immaginiamoci camera all’ex convento + cabina con piscina a Carlo Alberto, che plusvalore che raggiungerà!), dicevo il problema non sono i Paletti che fanno il loro lavoro, il problema è chi lo ha permesso (qualcuno perché lo ha voluto per chissà quale motivo, e qualcun altro perché lo ha tollerato per chissà quale perversa propensione a monetizzare tutto), dicevo il problema è chi ha permesso di mettere mano alla “valorizzazione” della Palmaria, ovvero a metterla sul mercato, al miglior offerente: la logica del Masterplan quindi, che ha aperto alla speculazione di cui la realizzazione del nuovo stabilimento (all’interno di un Parco Naturale, ad una Zona Speciale di Conservazione) è la prima mossa (pur non essendo prevista nel Masterplan stesso …. insomma, un gentile antipasto!).

Questa gente che era talmente cosciente di quale torto avrebbero fatto agli amanti della natura e della Palmaria, da aver avviato la Conferenza di Servizi in sordina, per avere i permessi prima che qualcuno se ne accorgesse e magari andasse a tirare la giacchetta alla Soprintendenza, alla quale forse avranno detto “Ah, ma qui sono tutti d’accordo!”. Permessi dati senza renderli manifesti alla popolazione che non poteva certo dirsi non interessata alla questione. Eppure tutto in regola, tronfi della loro furberia…

Il mondo va a rotoli, la guerra impazza, il cambiamento climatico ci promette lacrime e sangue, dovremmo preoccuparci solo di fare meno danni possibili alla natura sperando di alleviare le conseguenze del nostro impossibile stile di vita, ma troppi fino all’ultimo mirano a incassare, a privatizzare, a vendere, forse perché pensano che i loro soldi li salveranno dalla rovina…

Sbagliano: ci portano via fette di futuro, e non saranno perdonati, perché oggi abbiamo tutti gli strumenti per capire che cosa bisogna fare e cosa no per poter continuare a vivere decentemente su questo pianeta… E loro quindi lo fanno scientemente. Ma non c’è abbastanza reazione, la comunità sembra anestetizzata, ognuno con il suo piccolo grado di coinvolgimento in questa società dei consumi che ci ha portato via anche l’anima…”.

Fabio Giacomazzi

