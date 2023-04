La lista “CerialeSi” si presenta: ecco i 12 candidati a sostegno di Antonello Mazzone

Ceriale. Riccardo Barberis, Valeria Cammarata, Elisa Cerruti, Fabrizio Dani, Sara De Salvo, Rossano Fabio, Marco Frison, Paolo Gianatti, Erika Piuma, Nadia Repellini, Giuseppe Repetto, Francesca Serventi. Sono i candidati consiglieri della lista civica “CerialeSi” che sostiene Antonello Mazzone nella “corsa” alla carica di sindaco del Comune di Ceriale.

“Se dovessi scegliere un unico aggettivo per descrivere il nostro gruppo – spiega Mazzone – credo che questo sarebbe ‘coeso’. Fin da subito, infatti, in ciascun candidato consigliere ho riscontrato un grande spirito di squadra e il desiderio condiviso di fare qualcosa di concreto per il paese e per la comunità cerialese. Ognuno di noi ha messo a disposizione degli altri le proprie competenze e capacità, partecipando attivamente alla creazione della lista e alla stesura del programma. Credo che le caratteristiche della nostra lista siano quelle che dovrebbe avere ogni amministrazione che voglia comportarsi come ‘un buon padre di famiglia’, con il bene comune come unico obiettivo. Avere questa squadra a mio fianco mi rende fiero ed orgoglioso. E grato verso ciascuno dei suoi membri per l’apporto di idee, proposte, progetti che ha portato. Spero che i nostri concittadini cerialesi abbiano in loro la stessa fiducia che ho io. Io credo che a CerialeSi può fare”.

