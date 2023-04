Con l’arrivo della Pasqua e delle festività del 25 aprile e del primo maggio, che di fatto aprono la stagione turistica, il Comune di Levanto attua il consueto potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per le attività produttive. Da giovedì 6 aprile il calendario delle esposizioni delle varie tipologie per le utenze non domestiche seguirà le seguenti modalità.

Rifiuti organici: raccolta tutti i giorni con esposizione dei contenitori entro le 6 del mattino.

