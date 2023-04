Liste di attesa, Pastorino: “Nota Gratarola dimostra imbarazzo giunta”. La replica: “Documento organizzativo interno”

Botta e risposta tra Gianni Pastorino, capogruppo di Linea condivisa in Consiglio regionale e vice presidente della Commissione Sanità in Regione, e l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola.

“In una nota inviata dall’assessore Gratarola ad Asl, aziende sanitarie e amministratore unico di Liguria Digitale si danno disposizioni su “Apertura e mantenimento delle agende di prenotazioni”, cioè le liste di attesa – scrive Pastorino – Ma come è possibile? Si parla di apertura, quindi erano chiuse? Perché poco meno di un mese fa ad una mia domanda diretta in Consiglio regionale l’assessore mi rispondeva a spizzichi e bocconi. Ora però l’assessore si sente in dovere di intervenire in materia. Evidentemente tra la mia interrogazione e quello che accade veramente c’è la nota dell’assessore che dimostra l’imbarazzo della giunta”. Prosegue l’esponente dell’opposizione: “La vicenda delle prenotazioni è fuori controllo, vorremmo chiarezza a riguardo. Sicuramente ritorneremo su questo tema con altre interrogazioni. Ad un primo calcolo in Liguria potrebbero essere circa 20mila le agende tra Asl, San Martino, Galliera e strutture accreditate. Oggi, con questa nota, sappiamo che Regione tende ad accentrare su Alisa la responsabilità del controllo e sappiamo che il problema che abbiamo evidenziato effettivamente esiste. La situazione è difficile con decine e centinaia di testimonianze di persone che non riescono ad avere una prenotazione per una prestazione diagnostica in tempi umani”.

