“Maggioranza e minoranza hanno condiviso idea che voto vada agevolato in ogni modo”

“Poche settimane fa il comunicato di Più Europa in cui si plaudiva all’inizio dell’iter legislativo della proposta per il voto fuori sede con Riccardo Magi come primo firmatario. Nella nostra città il consigliere comunale Franco Vaira ha presentato su questo argomento una mozione affinché il Sindaco Peracchini e la Giunta facciano sentire la loro voce, nelle sedi opportune, per una rapida approvazione della legge. Nello scorso Consiglio Comunale è successo che la mozione in questione è stata approvata all’unanimità. Minoranza e maggioranza hanno condiviso l’idea che il diritto al voto sia un diritto che vada in ogni modo “agevolato” perché l’adesione al voto rappresenta un reale indicatore di stabilità democratica oltre che il termometro della generale affezione alla cosa pubblica”. Così in una nota Isabella Piro, Coordinamento Più Europa La Spezia.

“Più Europa, come per questa proposta di legge, sarà sempre impegnata a sostenere e promuovere ogni iniziativa che riguardi i diritti non sufficientemente supportati o tanto più negati e auspica che anche il Consiglio comunale della città possa essere sensibile e concorde, come è stato in questa occasione, su argomenti di comune interesse e soprattutto di più alto interesse”, conclude Piro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com