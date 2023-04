Moneglia: lunedì 10, mostra mercato dell’olio di oliva. Le iniziative

Dalla Pro Loco di Moneglia

Il lunedì di Pasqua, come da ormai quarant’anni, a Moneglia si terrà la 40° Mostra Mercato

dell’olio di oliva.

Per unire la tradizione all’innovazione dal 2005 Moneglia ha aderito all’Associazione Nazionale Città dell’Olio ottenendo la certificazione ISO 14001.

Il prossimo 10 aprile il Comune e la Pro Loco Moneglia A.P.S. organizzano molteplici attività tutte inerenti all’olio di oliva.

Durante l’intera giornata saranno proposti stands di prodotti tipici quali la focaccia ligure con l’olio di oliva, il pane con la polpa di olive e tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione dell’oliva: l’olio vergine ed extravergine, il patè, le olive in salamoia e sotto sale.

L’associazione turistica Pro Loco, inoltre, organizzerà per le vie del centro storico un ricco e vivace mercatino dell’artigianato ligure dove si potranno ammirare i nostri artigiani ma anche i prodotti tipici delle aziende agricole del territorio.

Sulla terrazza dei Bagni Monilia a partire dalle ore 10.00 si svolgerà la conferenza “Scopriamo

insieme cosa si nasconde dietro una goccia di olio d’oliva”, con assaggi di campioni di olio d’oliva provenienti da diverse Regioni d’Italia, a cura della Cooperativa Olivicoltori Sestresi con l’intervento del Dott. Francesco Bruzzo, capo panel della Camera di Commercio.

A seguire, alle ore 11.30, la Premiazione Concorso Miglior Uliveto 2022.

Vi sarà poi la possibilità, accompagnati da una guida del Labter Tigullio, di compiere un’escursione guidata a partecipazione gratuita, della durata complessiva di circa 3 ore (circa un’ora e mezza di cammino): una tranquilla passeggiata nel verde, tra olivi e terrazzamenti, alla scoperta di frantoi antichi e moderni.

L’iniziativa è aperta a tutti (bambini compresi), con partenza alle ore 14.30 dal Palazzo Comunale.

Per prenotazioni telefonare in Pro Loco al numero 0185 490576 (per la camminata si consigliano scarpe comode).

Nel pomeriggio dalle ore 15.00 intrattenimento musicale con l’Orchestra Simpatia in Piazza della Posta.

La giornata si presenta piena, interessante e divertente: vi aspettiamo per farvi conoscere il nostro prelibato olio di oliva e per visitare la nostra piacevole località costiera.

» leggi tutto su www.levantenews.it