Muore a 53 anni, sbranata dal cane del fratello cui aveva portato il cibo

Soldano. Una donna. Patrizia La Marca di 53 anni, è stata sbranata dal cane del fratello, un rottweiler cui in assenza del congiunto aveva portato da mangiare in strada Fullavin. Il fatto è accaduto a Sodano, nel pomeriggio, ale v15,20 circa. Per liberare la donna, i carabinieri di Bordighera hanno dovuto sparare al cane, legato con una catena. Le condizioni sono apparse subito gravissime. La vittima è stata trasportata con l’elicottero Grifo, partito da Albenga, all’ospedale Santa Corona ma nulla i sanitari hanno potuto fare. Patrizia era cugina del consigliere regionale Veronica Russo.

