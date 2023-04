Alassio. Vince la Serie D che accede alle semifinali, successo per l’Under 19, l’under 17, l’under 15, l’under 14 e l’under 13. Sconfitta per l’under 14 femminile e referto rosa per le Esordienti. Due gare nel minibasket e in totale ben undici impegni durante la settimana. Ecco nel dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società.

SERIE D – Alassio in semifinale dopo due match combattuti con Ospedaletti

» leggi tutto su www.ivg.it