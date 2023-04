Pasqua e ponti di primavera, Valle (Federalberghi): “Centinaia di prenotazioni, ma siamo senza personale e con strade congestionate”

Savona. “Partiamo con centinaia di prenotazioni, ma senza personale per affrontare la stagione, strade e autostrade ancora congestionate e molti problemi da risolvere”. Per Federalberghi Savona il boom di Pasqua è solo la prima pagina di un libro, che per il settore “va riscritto. Con i ponti di primavera riparte infatti la stagione per gli alberghi del savonese: il prossimo fine settimana si preannuncia all’insegna di migliaia di presenze, con un tasso di occupazione molto elevato per le strutture, che tuttavia continuano a denunciare problemi, ai quali non è ancora stata data una risposta”.

Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona, traccia il quadro: “Ha poca importanza dire che la provincia potrà accogliere migliaia di turisti a Pasqua o nei ponti primaverili. Sarebbe drammatico il contrario sia perché il Savonese vive in gran parte di turismo sia perché quest’anno i ponti hanno caratteristiche ottime per le gite fuori porta. Soprattutto se, come annunciato, ci saranno bel tempo e il sole”.

