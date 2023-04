Priamar in crescita ma ai play out, Pusceddu: “Voglio chiudere con un successo, non parlo del Savona”

Savona. A inizio stagione pensare a un doppio spareggio play out da posizione di vantaggio poteva essere considerato un buon esito per la Priamar Liguria. A un certo punto dell’annata anche un grande finale. Vista la crescita esponenziale degli ultimi due mesi, invece, c’è il rammarico per una salvezza diretta che era realtà fino al goal del 2 a 2 del Quiliano&Valleggia. Mister Gianfranco Pusceddu non fa drammi ed è ora determinato nel chiudere la stagione e la sua personale carriera alla guida delle prime squadre con un successo.

Nelle ultime 6 giornate, la squadra ha conquistato ben 10 punti. Uno in più di tutti quelli raccolti nelle parti iniziale e centrale del torneo. Anche domenica contro il Quiliano&Valleggia è arrivata una prestazione convincente. “Bella partita – commenta l’allenatore – peccato perché siamo rimasti di nuovo in 10 e siamo andati in difficoltà. Non mi piace recriminare ma i cartellini sono stati distribuiti un po’ a vanvera”. Il riferimento è all’espulsione di un giocatore fondamentale come Daniele Dalpiaz.

