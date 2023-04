Siccità, a rischio razionamento 3.5 milioni di italiani. Liguria presenta un piano da 58 milioni

Genova. Mentre è partito il conto alla rovescia per l’arrivo dell’estate, a Roma il governo prova ad accelerare sul piano contro la siccità. Nelle prossime ore, forse già domani, sul tavolo del Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare il Decreto Acqua pensato per ‘sburocratizzare’ le procedure per avviare interventi dal valore di quasi 9 miliardi di euro finalizzato a costruire nuovi invasi e limitare il più possibile le innumerevoli perdite delle reti idriche italiane.

Ma lo scoglio più importante, come spesso accade, è l’accordo sul nome del commissario straordinario che avrà il compito di ‘mettere a terra’ tutti questi interventi. Voci sempre più insistenti vorrebbero per questo ruolo lo stesso Matteo Salvini, oggi ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e a capo del tavolo interministeriale sul tema. Una sorta di ‘autocandidatura’ che però sembra non essere stata gradita dagli alleati di governo, soprattutto Fratelli d’Italia, che vorrebbero in quell’incarico nomi più vicini al principale partito di maggioranza.

