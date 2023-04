Siccità, inviato a Roma il piano per l’emergenza con oltre 58mln di euro interventi: dal savonese richieste per 15mln di euro

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato la lettera indirizzata al Dipartimento nazionale di Protezione civile con il Piano di interventi straordinari per contrastare gli effetti dell’emergenza siccità, anche in vista dell’arrivo dell’estate. Conclusa l’istruttoria del Dipartimento Ambiente e Protezione civile regionale sulla base delle puntuali indicazioni dei territori, l’importo complessivo supera i 58 milioni di euro. Spetterà quindi al Dipartimento nazionale l’analisi del documento e l’erogazione dei finanziamenti; una volta ottenuti i fondi, i progetti saranno immediatamente eseguibili.

Il Piano conta oltre centottanta interventi. Questa la suddivisione delle richieste: 14 milioni e 891.902 euro per il savonese (Ato Idrico Centro Ovest 1 e 2); 40 milioni di euro e 873.225,78 euro per l’Ato Idrico Ovest Imperiese; 481mila euro per l’Ato Idrico Est spezzino; 1 milione e 951mila euro per l’Ato Idrico Centro Est Genovese.

