Sopraelevata portuale, passo avanti per il prolungamento: “Meno camion sulle strade di Genova”

Genova. Inaugurato oggi, dopo sette mesi di lavori, il revamping del primo tratto della sopraelevata portuale che costeggia lungomare Canepa in quota. Un passo avanti in vista del prolungamento dell’infrastruttura che permetterà ai camion di entrare in porto direttamente dal nuovo varco di Cornigliano senza intasare la viabilità cittadina. L’opera fa parte di un pacchetto di interventi che cuba complessivamente 150 milioni, affidato all’impresa Pizzarotti e parte del programma straordinario di interventi straordinari in ambito portuale.

“È il primo intervento che inauguriamo in ambito pienamente portuale – spiega Paolo Piacenza, segretario generale dell’Autorità portuale -. È una viabilità fondamentale perché consente di dare una doppia via di sfogo in alternativa alla viabilità a raso di viale Africa per tutti coloro che devono andare verso i terminal San Giorgio, Derna, Gmt e Messina. Questo significa dare un’alternativa al traffico portuale, potendo fungere la sopraelevata anche da corsia di accumulo, e quindi togliere mezzi pesanti dalle strade cittadine“.

