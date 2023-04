Sponsorizzazioni Samp e Spezia, Sansa e Tosi: “Non chiediamo la luna ma il rendiconto”

Genova. “Ieri, nella seduta di V Commissione, era all’ordine dei lavori l’audizione dei responsabili marketing delle società calcistiche professionistiche di serie A della Liguria, l’AC Sampdoria e lo Spezia Calcio. Purtroppo, i rappresentanti delle due non si sono presentati: gli uffici della Sampdoria hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare per impegni pregressi, dichiarando tuttavia di non capire il motivo della richiesta; lo Spezia Calcio invece non ha nemmeno risposto”.

Lo fa sapere il capogruppo regionale del M5S e presidente della V Commissione Controlli, verifica attuazione delle leggi, pari opportunità.

