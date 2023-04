Varazze, alla polizia locale arrivano i rinforzi: agenti dal comando di Genova per la primavera ed estate

Varazze. Dopo l’esito positivo dello scorso anno, anche per questa primavera e per il successivo periodo estivo, sarà implementato il servizio della Polizia Locale di Varazze con l’ausilio degli agenti provenienti dal Comando del Comune di Genova.

“Quella messa in atto lo scorso anno è stata una sinergia importante e proficua per l’Amministrazione comunale – interviene il Sindaco Luigi Pierfederici – e proprio per questo abbiamo voluto riproporre lo stesso format anche per quest’anno. L’ausilio degli agenti provenienti dal Comando genovese non solo ci consente di rafforzare i numeri delle forze in campo presenti sul territorio comunale ma contribuisce a far crescere l’esperienza dei nostri agenti, che ringrazio al pari del Comandante Di Gregorio, con uno scambio continuo di esperienze lavorative”.

