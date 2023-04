All’Hanbury Tennis Club di Alassio lo spettacolo dei campioni senza tempo

Alassio. Quattro continenti, 25 nazioni, 42 tabelloni, per oltre 350 iscritti. I numeri dei Campionati Internazionali d’Italia di Tennis per Veterani, al via da sabato 8 aprile sui campi in terra rossa dell’Hanbury Tennis Club di Alassio, fanno già impressione così, ma se ci si aggiunge che quest’anno il prestigioso circolo voluto e realizzato da Sir Daniel Hanbury, spegne le sue prime 100 candeline, candeline corre l’obbligo di sottolineare come nel tempo non solo il torneo, giunto alla 54esima edizione, ma il club stesso abbia saputo crescere, divenire un punto di riferimento nei calendari internazionali e attrarre le migliori racchette del mondo.

Lo spettacolo che questi giocatori “veterani” della racchetta offriranno nei prossimi giorni è quello di un tennis dei “gesti bianchi” di campioni di ieri, e che oggi, forse un filo più lenti, ma non certo meno talentuosi.

