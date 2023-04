Autostrade liguri, cantieri smontati o rimodulati per la “tregua pasquale”

Entra nel vivo il periodo pasquale. Gli spostamenti verso le località vacanziere sono iniziati, per chi ha potuto optare per la partenza intelligente, già nella serata di ieri ma è oggi, con la chiusura delle scuole, anche nelle regioni del Nord, che si concentrano gran parte dei flussi. E così anche le rimodulazioni dei cantieri autostradali sulla rete ligure, un alleggerimento già iniziato il 31 marzo con la rimozione del “tappo” all’altezza della galleria Castello, ad Arenzano, sulla A10 di competenza di Aspi: un cambiamento che ha già migliorato di molto i tempi dei percorsi sulla direttrice Genova-Savona. La “tregua pasquale” dei cantieri è stata concordata nei giorni scorsi con la Regione e le concessionarie Autostrade per l’Italia, Salt e Autostrada dei fiori e durerà fino a mercoledì 12 aprile.

Per quanto riguarda la rete Aspi la seconda fase del piano scatta alle 14 di oggi, giovedì 6 aprile, quando saranno smontati quasi tutti i cantieri a eccezione dello scambio di carreggiata sulla A26 tra Masone e Voltri (galleria Manfreida) e di due riduzioni di carreggiata, uno all’uscita del casello di Genova Aeroporto per il rimontaggio delle barriere antirumore e l’altro tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova (viadotto Rio Rezza). Qui, però, saranno comunque garantite due corsie in direzione Genova, lunedì 10 e martedì 11 aprile, per favorire i flussi di rientro in ci