Calcio/ L’Entella non va oltre lo 0-0 con la Lucchese, primo posto a -2

Lucchese: Coletta; Alagna, Tintiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Di Quinzio, Mastalli; Fabbrini, Panico, Bruzzaniti. All. Maraia.

Virtus Entella: Borra; Parodi, Sadiki, Reali; Tenkorang, Corbari, Paolucci, Tascone, Favale; Zamparo, Merkaj. All. Volpe.

L’Entella pareggia 0-0 al Porta Elisa contro la Lucchese e va a -2 dalla Reggiana vincitrice 4-2 contro la Fermana. Una partita bruttina dove gli uomini allenati da Gennaro Volpe non sono riusciti a infrangere il muro dei locali.

Nel primo tempo l’Entella ci prova al 15’ ma Reali manda a lato. Tre minuti dopo è Panico della Lucchese a concludere in sforbiciata ma la sua conclusione finisce alta. Poi tocca a Zamparo non inquadrare la porta dopo la mezz’ora. L’ultima azione avviene al 35’ ma Merkaj in pallonetto non supera Coletti.

