Chiusanico. Mobilitazione di soccorsi per un incidente d’auto “in solitaria” avvenuto questa mattina alle ore 10.13 in via Nazionale Sud. Il guidatore, per cause ancora da accertare, ha colpito un palo della luce causandosi politraumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgomaro, la Croce Rossa di Pontedassio e l’auto medica che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso di Imperia.

