Criteria di Riccione: 8 medaglie per Genova Nuoto, poker d’ori per Klaudio Agaj

Genova. Conclusi i Criteria Nazionali di Riccione e, in attesa dei Campionati Italiani Assoluti, il bilancio è assolutamente soddisfacente per i ragazzi del Genova Nuoto. Arrivano otto medaglie: bottino importante, in relazione al numero dei partecipanti (16), per la società della presidente Mara Sacchi dopo gli allenamenti invernali nel complesso natatorio Sciorba.

Impressionante il poker di Klaudio Agaj, giovanissimo del 2009 che conquista 4 ori nei 100 e 200 rana e 200 e 400 misti. Klaudio fa segnare anche il primato della manifestazione nei 200 rana e il record sociale categoria Ragazzi nei 400 misti.

