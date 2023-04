Debacle dei Fratelli a Imperia, il primo partito cerca candidati per le liste Scajola

Imperia. Mentre Luciano Zarbano è in attesa di capire una volta e per tutte se sarà ancora il candidato sostenuto da Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative del capoluogo, in programma fra poco più di un mese, i vertici romani del primo partito di governo stanno già cercando gli spazi per inserire dei candidati di area nelle liste civiche del sindaco uscente Claudio Scajola. Questa l’ultima indiscrezione trapelata nella tarda serata di oggi, al culmine di due giornate complesse per la destra imperiese. Tutto è partito dagli auguri di buona Pasqua che Ignazio La Russa ha rivolto all’ex ministro martedì. Una telefonata tra vecchi amici che Scajola non ha esitato a rendere di dominio pubblico ieri mattina, parlandone fuori microfono ai cronisti intervenuti a margine dell’inaugurazione dei nuovi giardini di piazza Roma. Per il sindaco, il presidente del Senato avrebbe espresso “perplessità” sulla situazione politica imperiese legata alle scelte di Fratelli d’Italia. Per la seconda carica dello Stato – secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Madama all’Ansa -, tra i due in realtà c’è stato solo uno scambio di auguri.

Tanto è bastato per mandare all’aria il lavoro di mesi. La segreteria provinciale e regionale di FdI per settimane aveva rivendicato come un mantra quanto fosse importante presentare la fiamma tricolore alle prossime elezioni comunali del capoluogo di provincia, criticando gli alleati della coalizione di centrodestra (vedi Lega, Cambiamo e Forza Italia) che hanno rinunciato al proprio simbolo, accettando di portare dei candidati all’interno delle liste civiche formate dal sindaco Scajola. O come nel caso del Carroccio che ha chiuso una lista collegata autonoma chiamata “Prima Imperia”. Ora però le cose sembrerebbero radicalmente cambiate. Dalla Capitale si sono accorti improvvisamente che alla periferia dell’Impero (Imperia) FdI voleva presentare una lista in contrapposizione a Scajola – non uno a caso, per quattro volte ministro dei governi Berlusconi -, sostenuto nella sua corsa per la rielezione a sindaco dal resto della coalizione di cui pure è parte nell’Esecutivo. E qualcuno ora rischia di rimanere con il cerino in mano.

» leggi tutto su www.riviera24.it