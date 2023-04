Estate in Fortezza con Nino Frassica & Los Plaggers

Nino Frassica, tra i più celebri comici e attori italiani – recentemente protagonista dell’ultima edizione di LOL – il prossimo 5 agosto salirà sul palco della Fortezza Firmafede nell’ambito della rassegna “Estate in Fortezza”. Nell’occasione sarà accompagnato in un concerto-cabaret esilarante dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti.

Il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie alla inesauribile verve comica dell’artista siciliano.

INFO BIGLIETTERIA

Biglietti disponibili c/o Biglietteria Teatro Impavidi e online su Vivaticket.it

I° settore 32€+prev (​​con garanzia di posto in caso di maltempo)*

II° settore 23€ + prev

*in caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Impavidi, data la capienza ridotta verrà data priorità per gli acquirenti del I° settore; per gli acquirenti del II° settore invece sarà previsto il rimborso del biglietto.

Tel – 3464026006 (anche whatsapp)

Orari apertura biglietteria: da lunedì a sabato 9:30 – 13:00, il giovedì anche 16:00-19:00, teatroimpavidisarzana.it

