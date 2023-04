La Sanremese pareggia a Vado, Sestri matematicamente in Serie C

Vado Ligure. Una buona Sanremese esce solo con un pareggio dal Chittolina, dopo aver dominato in lungo ed in largo il primo tempo. Gli uomini di Giannini mantengono così invariate le distanze sul terzo posto, occupato proprio dagli avversari odierni, benché rimanga il rammarico di non aver portato a casa i tre punti dopo aver messo il Vado alle corde. Con il pareggio odierno e la vittoria del Sestri Levante a Gozzano (0-3), i corsari sono promossi in Serie C con quattro giornate di anticipo.

Alla prima occasione della partita, infatti, la Sanremese già passa. È l’ottavo minuto di gioco quando un lancio di Maglione sorprende la difesa rossoblù e trova Scalzi che si presenta davanti a Fresia e lo trafigge senza patemi. Nonostante il vantaggio, gli ospiti continuano a spingere e non rischiano praticamente nulla, ad eccezione di un colpo di testa di Di Renzo che finisce alto. La Sanremese quando attacca fa male e dopo un conclusione dalla distanza di Scalzi parata dal portiere (23′), arriva il raddoppio al 28′: Gagliardi parte palla al piede dal cerchio di centrocampo, allarga per Scalzi che mette in mezzo dove Panattoni appoggia comodamente in rete. In campo c’è una sola squadra. Al 35,’ ancora Scalzi sfiora il tris, tuttavia i padroni di casa riducono inaspettatamente le distanze al 38′. Un rimpallo favorisce gli attaccanti rossoblu, Tartaro esce su Lo Bosco, ma la sfera rimane in area dove Di Renzo può colpire a rete. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per un contropiede sprecato dalla Sanremese con Aperi e Scalzi che non si intendono.

» leggi tutto su www.riviera24.it