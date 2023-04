Letimbro ancora penalizzata ma salva: “Rammarico per la squalifica del giocatore”

Il fatto risale all’estate: il giocatore Jacopo Ottonello, come ha raccontato il club, era stato tesserato per la Letimbro sotto la matricola “US Letimbro” mentre per il nuovo anno era in vigore al denominazione “ASD Letimbro”. Sebbene possa sembrare un vizio di forma e si fatichi a capirne il vantaggio che la società avrebbe potuto trarne, il Tribunale federale territoriale e il Giudice sportivo (quest’ultimo a ottobre) hanno disposto, in ordine sparso, inflitto due sconfitte a tavolino (una a campionato in corso, una con la sentenza odierna: totale -6 punti), 4 mesi di inibizione al presidente Vitellaro, 3 mesi di inibizione al dirigente Daniele Oliveri, 4 gare di squalifica – che si aggiungono alle due già scontate – al giocatore Ottonello e un’ammenda di 300 euro.

Insomma un pugno durissimo che mette in guardia tutti i dirigenti a prestare la massima attenzione in fase di tesseramento dei giocatori. A livello di classifica, però, la Letimbro può comunque festeggiare una salvezza meritata sul campo. La penalizzazione fa scendere la formazione di mister Maurizio Oliva da 27 a 24 punti: il distacco di cinque punti dalla Priamar Liguria fa sì che la salvezza diretta non sia in discussione. Nei giorni scorsi è circolata qualche voce circa una possibile ulteriore penalizzazione, che avrebbe costretto il club a disputare il primo turno dei play out.

