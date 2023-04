Lotta alla mafia, una mostra e una talea per ricordare Emanuela Loi: l’iniziativa dell’Ic San Teodoro e del Sap

Genova. Il 21 Marzo 2023 – in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – l’istituto comprensivo San Teodoro in collaborazione con il sindacato autonomo di polizia Sap di Genova e della Liguria ha organizzato una cerimonia per il nono anniversario dell’intitolazione della scuola dell’infanzia a Emanuela Loi.

Alla cerimonia – che si è svolta nel plesso Chiabrera di via Asilo Garbarino – hanno preso parte tutti i 230 alunni con i loro insegnanti. E’ intervenuto anche il questore di Genova, Orazio D’Anna, accompagnato da uomini delle volanti, delle unità cinofile e dei motociclisti della polizia di Stato.

