Mione presenta la sua lista: “Guccinelli candidato giusto per guidare la città”

“La nostra lista, come altre, vuole rappresentare la vera civicità con elementi importanti che la caratterizzano, è infatti composta da giovani qualificati professionalmente e da persone di diversa nazionalità perché al contrario di altri crediamo nell’inclusione”. Paolo Mione in serata ha presentato così la lista che sosterrà Renzo Guccinelli alle prossime amministrative di Sarzana. Un gruppo nel quale non ci sarà proprio il consigliere comunale uscente il quale, con la prossima e ultima seduta, chiuderà la sua esperienza. Una squadra che presenterà uno dei candidati più giovani fra quelli in corsa: il diciottenne Eugenio Torini. “Si è subito dichiarato disponibile – ha sottolineato Mione – e mi ha fatto piacere perché ho invece riscontrato difficoltà da parte dei ragazzi a metterci la faccia. Abbiamo fatto una bella lista, ci impegneremo per essere di supporto a Renzo Guccinelli, il candidato giusto per guidare la città”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com