Stop ai pregiudizi, i nigeriani di Genova: “Non siamo mafiosi, siamo lavoratori”

Genova. “Non siamo criminali né mafiosi, siamo lavoratori” così la comunità nigeriana di Genova, di cui Wale Adeniji è portavoce, denuncia le “etichette a sfondo mafioso” – come si legge in una nota diffusa – che hanno ricevuto negli anni e nell’ultimo periodo.

“Abbiamo deciso di rompere il silenzio e di presentarci ai genovesi, a cui chiediamo una mano per trovare lavoro, perché troppo spesso veniamo denigrati ingiustamente. In Liguria risiedono circa 1.500 nigeriani, la maggior parte a Genova, e siamo lavoratori o persone in cerca di lavoro. Alcuni delinquono, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio” sottolinea Wale Adeniji.

