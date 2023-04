Calcio/ Derby del Tigullio al Rivasamba: Rapallo Ruentes sconfitto 2-3

Dalla pagina facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 30° GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – RIVASAMBA 2 – 3

RETI: 2° Olivieri (R.), 15° Orlando (RR), 33° Bagnato (R., Rig), 50° Ozuna Meija (RR), 93° Padi (R.)

ARBITRO: Sig. Paolo Trabucco di Chiavari

SPETTATORI: 100 circa

Partita sfortunatissima quella dei ruentini oggi che escono sconfitti dal “Macera” con un gol ospite segnato nei minuti di recupero. Eppure pur giocando per quasi tutto il secondo tempo con un uomo in meno, i bianconeri nel concitato finale hanno addirittura sfiorato la vittoria, venendo puniti probabilmente oltre i loro demeriti.

Senza il bomber spagnolo Anaya Ruiz (per lui stagione finita a causa del grave infortunio patito con il Campomorone) e senza due pedine fondamentali come Scarf e Canovi per le note vicende della squalifica patita in settimana, il Rapallo viene colpito a freddo dopo soli due minuti di gioco con Olivieri pronto a ribadire in gol un precedente tiro degli ospiti finito sulla traversa, 0-1. Ma abbiamo subito la pronta reazione dei locali, che pareggiano al 15° con Orlando con un preciso colpo di testa da azione di calcio d’angolo, 1-1! Al 18° un tiro di Casanova dal limite finisce alto. Al 28° Orlando parte dalla propria metà campo, arriva al limite dell’area e calcia a rete ma la conclusione finisce fuori. Al 30° forte tiro di Marchetti da lontano, ma il portiere ospite para. Al 33° ingenuo fallo nella propria area di Castro su un attaccante arancione, calcio di rigore, sul dischetto si presenta Bagnato che trasforma, 1-2… Al 34° punizione dal lato sinistro del campo, colpo di testa di Ruffino che sfiora il palo. Al 37° tiro dal limite di Castro parato. Squadre al riposo.

