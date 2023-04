Calcio, lo Speranza celebra i 100 anni dalla Serie A: mostra fotografica e camp con Gomis

Lo Speranza, storico club savonese radicato nel quartiere di Lavagnola, celebra il centesimo anniversario dalla disputa del campionato di Prima Divisione, la Serie A dell’epoca, con una mostra fotografica organizzata presso il centro commerciale Il Gabbiano di Savona, in corso Ricci. L’appuntamento è a domani mattina alle ore 11:15. Il titolo è eloquente: “Correva l’anno 1923. Lo Speranza F.B.C. arriva nella serie di A di quei tempi”.

Il club del presidente Bruno Bruzzone presenta così l’iniziativa, che arriva a 11 anni dalle celebrazioni del centenario: “La storia della squadra di calcio di Savona, fondata nel 1912 e sciolta illegalmente dal fascismo nel 1926, raccontata in una mostra. All’interno pannelli con foto, documenti storici, ritagli di giornale, formazioni dell’epoca. All’esterno l’area gioco dove tutti i bambini potranno “tirare un calcio di rigore” e conoscere le attività per i giovani che la A.S.D. Speranza organizza per bambine e bambini”.

