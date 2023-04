Camogli: Via Crucis con il cardinale Bagnasco

A Camogli è in corso la Via Crucis partita dal Santuario di Nostra Signora del Boschetto, presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Dopo avere percorso Via Risso, Via Bettolo e Corso Mazzini il rientro al Santuario per la supplica alla Vergine Maria per la pace nel mondo. In processione le Confraternite dell’Addolorata e di Sori-Canepa; tra le autorità il sindaco Francesco Olivari ed il comandante della stazione locale dei carabinieri Matteo Torri.

Foto di Consuelo Pallavicini

» leggi tutto su www.levantenews.it