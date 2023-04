Cannabis terapeutica, torna la protesta dei pazienti: “Ancora senza farmaci e cure sanitarie nel caos”

Ponente. “Siamo tornati ad una situazione di caos nella fornitura della cannabis per piani terapeutici, dopo una prima fase di erogazione tanti di noi rimangono senza per due o tre mesi”. Così la voce dei pazienti in cura presso l’ambulatorio per la terapia del dolore e somministrazione di cannabis terapeutica.

“Dopo la prima visita e le cure stabilite l’approvigionamento dei medicinali a base di cannabis è venuto a mancare, anche nel periodo dei sei mesi successivi per la revisione e l’aggiornamento previsto sulla situazione clinica” aggiungono. E se è vero che la Asl 2 ha ripristinato il reparto nella sua piena funzionalità è altrettanto vero sono tornate le proteste per l’impossibilità di ricevere le dosi indicate per la terapia.

