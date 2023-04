Carriere alias, Cenerini: “Nessuna ingerenza, si tratta soltanto di un percorso di democrazia per portare la questione all’attenzione degli organi competenti”

Fabio Cenerini

Consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza

“I presidi, credo che prima di tutto siano insegnanti, dovrebbero essere preparati e attenti per trasmettere le loro conoscenze agli studenti, quindi meraviglia che non si siano minimamente documentati, prima di parlare di ingerenze o intervento a gamba tesa del Consiglio comunale, che a loro dire non avrebbe potere di indirizzo. Chiariamo quali sono le competenze del Consiglio comunale: deliberativa, di controllo e d’indirizzo. Bastava poco per verificarlo prima di parlare a sproposito con frasi tipo “intimidazione e attacco frontale all’autonomia scolastica”. Dove hanno creato le loro basi democratiche, in Cina? Il così detto parlamentino spezzino, si è per una volta occupato di un fatto accaduto alla Spezia, dov’è l’ingerenza? Nel dispositivo si impegna il sindaco Peracchini a informare dell’accaduto l’Ufficio scolastico regionale e il ministro Valditara: hanno qualcosa da nascondere per reagire in modo così veemente? Conoscono cos’è la democrazia i presidi? Credo di no, visto che cercano di forzarla con regolamenti alias, non previsti dall’autonomia scolastica, che è esclusivamente, didattica, organizzativa e amministrativa, ma di certo non consente di cambiare i dati anagrafici sul registro con un alias, spendendo anche denaro pubblico per l’aggiornamento dei software. Il Consiglio comunale ha votato in modo democratico una mozione d’indirizzo, per portare la questione a conoscenza degli organi competenti, che decideranno se è regolare o meno quanto fatto. È evidente che non c’è stata nessuna intimidazione, ingerenza o intervento a gamba tesa, ma si tratta soltanto di un percorso di democrazia, attivato da un organo di rappresentanza, nell’ambito delle sue competenze. Semmai la vergognosa intimidazione è rivolta contro il sindaco e gli eletti del popolo!”.