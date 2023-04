Costa Toscana arriva a Genova, via alla stagione crocieristica 2023: “L’obiettivo di Costa è superare i numeri del 2019”

Savona/Genova. Record di passeggeri per questo fine settimana nei porti di Savona e di Genova. In totale sono attesi 22mila passeggeri, con navi nella città della Torretta e sotto la Lanterna. Tra queste Costa Toscana: dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere è arrivata per la prima volta alla Stazione Marittima di Ponte dei Mille, da dove partirà ogni venerdì sino al 24 novembre.

“Abbiamo voluto portare la nostra ammiraglia Costa Toscana a Genova proprio nell’anno in cui festeggiamo il nostro 75° Anniversario. Le vendite degli ultimi tre mesi sono state consistenti. L’occupazione delle navi è in crescita costante, e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine. Uno scenario davvero incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019, mantenendo costante quella in Nord Europa, grazie all’ingresso nella flotta, negli ultimi tre anni, di nuove navi di ultima generazione, come Costa Toscana e Costa Smeralda. La Liguria avrà ancora una volta un ruolo strategico nella nostra programmazione, perché tutte e quattro le nostre navi nel Mediterraneo occidentale partiranno proprio da qui. Il nostro obiettivo è superare i numeri del 2019” – ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

» leggi tutto su www.ivg.it