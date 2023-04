È quasi Pasqua ma sembra Natale: nell’entroterra genovese è tornata la neve

Genova. È un entroterra ligure a tratti imbiancato quello che si presenta oggi quando mancano due giorni a Pasqua. La neve ha riportato un paesaggio tipicamente invernale nelle vallate interne del Levante: cartoline suggestive, di stampo più natalizio che pasquale, arrivano da Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto, Barbagelata, Gorreto, Rovegno. Le immagini sono quelle della rete Nowcasting di Limet.

Ovviamente i fiocchi di neve sono tornati a imbiancare anche Prato Cipolla e dintorni, in val D’Aveto. Una bella sorpresa per i “fan” della zona. Per le giornate di domani, sabato, domenica e lunedì di Pasqua era già stata messa in programma l’apertura degli impianti di risalita (seggiovia Rio Freddo – Prato della Cipolla) e il rifugio di Prato Cipolla. Imbiancate le vette del Caucaso e del Ramaceto.