Elezioni Sarzana, ecco i candidati consiglieri della lista del Partito comunista italiano

Il Partito comunista italiano, che candida a sindaco di Sarzana Matteo Bellegoni, segretario regionale del partito, presenta i candidati consiglieri della lista. “Già da domenica scorsa il Pci ha raggiunto, in abbondante sovrannumero, le firme necessarie alla presentazione della lista con un risultato, in una sola settimana, che va oltre le più rosee aspettative e che dà ancora più forza e stimoli nel prosieguo della campagna elettorale – si legge nella nota diffusa dal partito -. Dopo oltre trent’anni, anche a Sarzana, il glorioso simbolo del Pci tornerà sulla scheda elettorale e i sarzanesi avranno l’opportunità di tornare a votare comunista per un reale cambiamento che può avvenire, soltanto, sostenendo e votando chi non ha mai perso la coerenza dei propri ideali nell’affrontare le priorità riguardanti Sarzana e i sarzanesi. Un simbolo, oggi, più attuale di allora per una società alla deriva dove certe lotte sono ancora assolutamente necessarie. Per una vera alternativa a sinistra con una chiara connotazione politica e una prospettiva credibile costruita con chi ha, davvero, a cuore il bene della nostra città e non ne ha dimenticato storia e valori senza mai cadere in ambiguità e derive che sono specchio oggettivo della natura e della conformazione di altre liste in campo”

Quindi la lista a supporto della candidatura a sindaco di Matteo Bellegoni, “un perfetto mix generazionale di compagne e compagni caratterizzati da una comune sensibilità e da diverse esperienze lavorative e di vita, tutte legate al territorio di Sarzana”, continuano dal Pci. Ecco i nomi degli candidati al Consiglio:

