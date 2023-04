Varazze. “Il problema scuolabus e l’impianto di riscaldamento della scuola ‘G.Massone’ sono solo due dei vari punti all’ordine del giorno riguardanti la scuola in generale, che abbiamo richiesto di affrontare in consiglio comunale come gruppo di opposizione”. Lo annunciano i consiglieri di minoranza di Varazze Domani, Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

Il consiglio si svolgerà giovedì 13 aprile alle ore 19,30 in sala consiliare.

» leggi tutto su www.ivg.it