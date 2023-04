Il portavoce delle battaglie dei genitori di bimbi disabili: “Non lasciateci senza voce, date spazio ai nostri diritti”

*di Marco Macrì, genovese, vigile del fuoco, genitore di un bimbo disabile, attivista per i diritti alla salute delle famiglie con minori disabili.

“Si avvicina la Santa Pasqua e con mal riposto senso di speranza come per il Santo Natale chi ha in famiglia fragilità ripone aspettative di cambiamento, di sollievo e spera in equità in una società sempre più egoista. In una società civile non solo nelle giornate dedicate ai disabili, ai malati oncologici o nelle festività dove la cristianità esorta l’apertura del proprio cuore verso il prossimo vi sarebbe discussione, vi sarebbe confronto vi sarebbe impegno d’istituzioni a migliorare le cure, l’inclusione scolastica sociale e lavorativa dei soggetti fragili.

» leggi tutto su www.genova24.it