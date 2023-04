Lavagna: tomba di famiglia biposto all’asta; prezzo base 28.000 euro

Dal Comune di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e il Consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante, informano i cittadini che il Comune di Lavagna, a seguito delle richieste pervenute, ha pubblicato un Bando d’Asta pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso per la durata di anni 99 di una tomba di famiglia a n. 2 posti salma di nuova edificazione, rivestita in marmo ed ubicata nella zona ampliamento a Levante della parte monumentale del

cimitero urbano di Lavagna.

Il Deposito Funebre di famiglia è atto ad ospitare al suo interno, oltre a due posti salma, anche eventuali cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, sino alla capienza del sepolcro.

