Lerici, mozione a sostegno dei mitilicoltori: “Da aprile a giugno 2022 divorati tutti gli allevamenti fuori diga”

Mozione a sostegno dei mitilicoltori spezzini presentata da Per Lerici e i suoi borghi, gruppo consiliare di maggioranza a Lerici, che chiede venga inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale. “La Cooperativa dei Mitilicoltori Associati rappresenta una realtà indispensabile per l’economia e la comunità spezzina” e “ormai da decenni i vivai sono oggetto di predazione da parte di orate e, in misura minore, di altri pesci”, si legge nelle premesse del testo, che segnala poi come “da aprile 2022 a giugno 2022 sono stati divorati tutti gli allevamenti fuori diga, con una stima di perdita di oltre 9.000 quintali di prodotto (tra novellame e maturo) e che i predatori si sono successivamente spostati all’interno della diga provocando una perdita di prodotto di oltre 8.000 quintali”, una “situazione di indisponibilità di prodotto ha comportato un razionamento dello stesso nel mese di agosto 2022 e una prematura commercializzazione del prodotto allevato in Spagna”. Si osserva inoltre che “la disponibilità di prodotto locale in mare è purtroppo limitatissima a causa della predazione e che possiamo quantificare la stessa produzione in circa 6.000/7.000 quintali di prodotto a fronte di un mercato che annualmente (da marzo a settembre) ha sempre assorbito circa 20.000 quintali di prodotto locale”.

Una mozione in cui si parla anche del progetto Smart Bay (“la Cooperativa è parte integrante dell’accordo di collaborazione Smart Bay Santa Teresa al fine di garantire scientificamente un contesto ideale agli allevamenti,

monitorando costantemente i parametri di salubrità del mare grazie agli enti di ricerca del Polo Scientifico di Santa Teresa Enea, Cnr-Ismar e Ingv”), di azioni della Cooperativa quali l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabulatore e l’adesione al progetto Life Mussels che prevede la sostituzione delle retine

in polipropilene con retine biocompostabili, e che tratta inoltre il tema del Regolamento inerente la disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia, in particolare l’articolo 21, relativo all’esercizio della pesca professionale, che stabilisce che “nell’ambito della rada interna in tutte quelle aree non assentite in concessione dall’Autorità Portuale, è normalmente vietato l’esercizio della pesca marittima professionale effettuata con qualsiasi sistema ed attrezzo se non specificamente autorizzato dall’Autorità Marittima” e che “nei due impianti di mitilicoltura a ridosso della diga foranea, nella rada esterna del porto della Spezia, è vietata qualunque attività estranea all’impianto di allevamento, ingrassamento e riproduzione di semi di mitili”. Ma, segnala il testo della maggioranza, “il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (oggi Masaf) ha già consentito in deroga la pesca mediante cianciolo e pesca subacquea per arginare il fenomeno della predazione dei vivai”, riferendo altresì che “fino a questo momento la pesca con cianciolo è risultata essere la misura più efficace per affrontare la problematica, ma che ad oggi non c’è una realtà che la pratichi a causa della limitata possibilità di esercizio dell’attività”.

