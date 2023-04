Loano si affida a Finale Outdoor Region per potenziare e sviluppare rete sentieristica e outdoor

Loano. Un’analisi del territorio comunale, della rete sentieristica esistente e delle sue potenzialità di crescita; la creazione di un progetto finalizzato al collegamento del territorio alla Finale Outdoor Region; l’elaborazione di una strategia di sviluppo dell’outdoor che coinvolga i portatori di interessi del comparto turistico, produttivo ed imprenditoriale. Sono questi gli obiettivi dello studio che realizzerà il Consorzio For-Finale Outdoor Regione su mandato dell’amministrazione comunale di Loano.

For-Finale Outdoor Region è un consorzio per la promozione turistica e la tutela del territorio finalese costituito da imprese, associazioni, professionisti che operano nel settore del turismo outdoor nel comprensorio, definito “Outdoor Region”. Gli obiettivi del Consorzio sono la tutela, l’organizzazione, la valorizzazione e promozione del territorio attraverso: la creazione di un coordinamento tra i vari “attori” della Outdoor Region così da consentirne la gestione in modo sicuro e sostenibile; la realizzazione di un sistema per finanziare la manutenzione dei sentieri e delle falesie in grado di autosostenersi; lo sviluppo di una struttura che attui un piano strategico di sviluppo del territorio attraverso un sistema di regole e tutele sia per gli operatori del mercato sia per il pubblico, sia per l’ambiente; l’implementazione di adeguati strumenti tecnologici, idonei a coadiuvare il piano di valorizzazione e promozione del comprensorio come eccellenza tra le destinazioni outdoor.

